“كهرباء الإسكندرية”: الانتهاء من أعمال مركز تحكم شرق بنسبة 100%

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقي، الانتهاء الكامل من الأعمال الإنشائية والفنية الخاصة بمركز تحكم شرق الإسكندرية، بنسبة إنجاز بلغت 100%، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين جودة التغذية للمشتركين.

وأكد رئيس الشركة في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الانتهاء من المركز يمثل خطوة استراتيجية ضمن مشروع تحديث وتطوير مراكز التحكم بشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتقليل الأعطال وفترات الانقطاع، إلى جانب القدرة على مراقبة وإدارة الشبكة لحظياً باستخدام أحدث أنظمة التحكم الذكية.

ويخدم مركز تحكم شرق الإسكندرية مناطق سكنية وصناعية ذات كثافة عالية، مما يرفع من الاعتمادية والأمان التشغيلي للشبكة في نطاق المدينة الشرقية، ويسمح بسرعة تحديد الأعطال وإعادة التيار في أقل وقت ممكن، إضافة إلى القدرة على الربط مع مراكز التحكم الرئيسية بالجمهورية.

وأوضح أن أعمال مركز التحكم شملت تطوير البنية التحتية، تركيب نظم SCADA، تحديث شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، وإنشاء غرف محولات حديثة وفق أعلى المعايير الفنية.

وتواصل الشركة تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير الشبكة الكهربائية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدة حرصها الدائم على تقديم أفضل خدمة للمواطنين ودعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي والطاقة المستدامة.