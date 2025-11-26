إعلان

“كهرباء الإسكندرية”: الانتهاء من أعمال مركز تحكم شرق بنسبة 100%

كتب : محمد صلاح

09:00 ص 26/11/2025

تفقد مركز تحكم شرق الاسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقي، الانتهاء الكامل من الأعمال الإنشائية والفنية الخاصة بمركز تحكم شرق الإسكندرية، بنسبة إنجاز بلغت 100%، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين جودة التغذية للمشتركين.

وأكد رئيس الشركة في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الانتهاء من المركز يمثل خطوة استراتيجية ضمن مشروع تحديث وتطوير مراكز التحكم بشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتقليل الأعطال وفترات الانقطاع، إلى جانب القدرة على مراقبة وإدارة الشبكة لحظياً باستخدام أحدث أنظمة التحكم الذكية.

ويخدم مركز تحكم شرق الإسكندرية مناطق سكنية وصناعية ذات كثافة عالية، مما يرفع من الاعتمادية والأمان التشغيلي للشبكة في نطاق المدينة الشرقية، ويسمح بسرعة تحديد الأعطال وإعادة التيار في أقل وقت ممكن، إضافة إلى القدرة على الربط مع مراكز التحكم الرئيسية بالجمهورية.

وأوضح أن أعمال مركز التحكم شملت تطوير البنية التحتية، تركيب نظم SCADA، تحديث شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، وإنشاء غرف محولات حديثة وفق أعلى المعايير الفنية.

وتواصل الشركة تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير الشبكة الكهربائية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدة حرصها الدائم على تقديم أفضل خدمة للمواطنين ودعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي والطاقة المستدامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز تحكم الكهرباء شرق الاسكندرية كهرباء الاسكندرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر