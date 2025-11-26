انطلاق ملتقى ثقافة الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية.. السبت

كتب- محمد شاكر:

تستقبل محافظة جنوب سيناء يوم السبت المقبل، فعاليات الملتقى الثقافي الثاني والعشرين لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان تحت شعار "يهمنا الإنسان".

وتنطلق فعاليات الملتقى في الحادية عشرة من صباح السبت بقصر ثقافة الطور، وتتواصل حتى الخامس من ديسمبر بقصر ثقافة شرم الشيخ، بمشاركة 114 فتاة من محافظات الوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر "الشلاتين وحلايب وأبو رماد" ومطروح وأسوان.

ويشهد الملتقى تنظيم مجموعة واسعة من اللقاءات التوعوية والتثقيفية التي تتناول قضايا صحية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وبيئية، وتشمل موضوعات التثقيف الصحي والوقاية من الأمراض، وإعادة تدوير المخلفات وسبل تسويقها، إلى جانب تدريب المرأة على الاستفادة من التكنولوجيا في حياتها اليومية، وتقديم محاضرات حول استراتيجيات الاتصال والتغيير السلوكي والاجتماعي، والعلاقة بين ريادة الأعمال والاقتصاد والتنمية، وتأثير التغيرات المناخية على البيئة والأراضي الزراعية.

كما تقام أمسية ثقافية بعنوان "دور المرأة في المجتمعات الحدودية ومساهمتها في الحفاظ على الموروث الثقافي"، بالإضافة إلى جلسات دوائر الدعم النفسي.

ويتضمن البرنامج تنفيذ عدد من الورش الفنية والحرفية التي تهدف إلى تنمية مهارات المشاركات وإكسابهن خبرات عملية تشمل ورشة المكرمية للمدربة شيرين عفيفي، وورشة الحلي والإكسسوارات تدريب سماح فاروق، وورشة التطريز تدريب سليمة صالح موسى، وورشة الخيامية للمدرب عماد عاشور، بالإضافة إلى ورشة صناعة الشنط باللولي والخرز تدريب منى عبد الوهاب.

ويشهد الملتقى كذلك مجموعة من ورش اكتشاف المواهب التي تستهدف دعم قدرات الفتيات وإتاحة الفرص لهن للتعبير عن مهاراتهن، ومن بينها ورشة التصوير الفوتوغرافي للمدرب طارق الصغير، وورشة الكتابة الصحفية للصحفي محمد خضر، وورشة المسرح للفنان محمد عبد الوهاب، وورشة الموسيقى والغناء للمدرب عمر عدلي عبد الصادق.

ويتخلل البرنامج زيارات ميدانية تعريفية لأبرز معالم مدينة شرم الشيخ، حيث تتوجه المشاركات إلى متحف الآثار ومسجد الصحابة ومحمية رأس محمد ومحمية نبق وكنيسة السماويين، إلى جانب تنظيم جولات حرة تهدف إلى إتاحة مساحة للتعرف على طبيعة المدينة وثقافتها.

وينفذ الملتقى من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة الدكتورة دينا هويدي المدير التنفيذي لمشروع أهل مصر للمرأة والفتاة، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف وفرع ثقافة جنوب سيناء بإدارة منيرة فتحي.

ويأتي الملتقى في إطار مشروع "أهل مصر"، الذي يعد أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء ودعم الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية في مختلف ربوع الوطن.