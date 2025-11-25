"النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو

نفت الهيئة القومية للأنفاق ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال نزع الملكيات التي تتم لصالح تنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق في المسافة من محطة المرج الجديدة وحتى شبين القناطر.



وأضافت الهيئة في بيان، أنها تدرس حاليًا تنفيذ المشروع، والذي يمتد بطول 19 كم ويشمل 14 محطة، لتوفير وسيلة نقل أخضر حديثة وآمنة وصديقة للبيئة. وسيتم التنفيذ على مسار خط السكة الحديد الحالي في مسار معزول، وسيتم إلغاء المزلقانات لتجنب الحوادث، واستبدال خط السكة الحديد بالمترو لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على المسار، والتكامل مع وسائل النقل العامة والخاصة الأخرى لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد، وكذا تقليل استخدام المركبات على الطرق الرئيسية والمحاور لخفض تكاليف الصيانة وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.



كما أوضحت أنها لا تلجأ لأعمال نزع الملكية إلا في أضيق الحدود في جميع مشروعاتها، حيث تتم عمل دراسات جدوى بمعرفة كبرى الشركات الاستشارية لتحديد المسار الأمثل، ويُنفذ هذا المشروع داخل حرم السكة الحديد، مما لا يتطلب أعمال نزع ملكية، ولكن تم التخطيط لاستبدال خط السكة الحديد الحالي (23 يوليو – شبين القناطر) بالمترو للاستفادة من المسار القائم.