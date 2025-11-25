كشف الدكتور محمد مغربي، استشاري الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، عن زلزال عالمي حدث يوم 21 نوفمبر عندما فعّلت منصة "إكس" (تويتر سابقًا) خاصية جديدة تكشف الموقع الحقيقي لكل حساب من خلال عنوان IP.

وقال مغربي، خلال مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن العالم صُدم عندما اكتشف أن أكبر الصفحات الأمريكية المؤيدة لترامب و"MAGA" تُدار من روسيا وبنجلاديش وليس من أمريكا.

وأضاف أن الصراع الشرس بين حسابات الجمهوريين والديمقراطيين الذي كان يبدو أمريكيًا خالصًا تبين أنه يُدار من شرق آسيا وإسرائيل.

وأشار إلى أن الصدمة الكبرى كانت عندما ظهر أن الحساب الرسمي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكي (DHS) يُدار من إسرائيل، مؤكدًا أن هذا الحدث تسبب في توتونامي عالمي من الدهشة والغضب.



وتابع مغربي أن الوطن العربي لم يسلم من الصدمة، فاكتشفنا أن حسابات مصرية مزيفة تهاجم السعودية تُدار من دول أوروبية وآسيوية وإسرائيل، وحسابات سعودية وإماراتية تُدار من الخارج بنفس الطريقة.



وأكد أن كل الخلافات والمشاحنات والفتن التي دخلنا فيها سنوات كانت "مضروبة" ومُدارة من الخارج.



وأوضح أن المفاجأة الأكبر أن معظم هذه الحسابات ليست بشرية أصلاً، بل بوتات ذكاء اصطناعي تتحدث اللهجات المصرية والسعودية والإماراتية والكويتية بطلاقة مخيفة.



وأشار إلى أن هذه الحسابات تُدار من دولة واحدة معادية لنا جميعًا، وهي إسرائيل، التي نجحت في إشعال حروب إلكترونية بين الشعوب العربية دون أن ندري.

وأكد مغربي أن المنصة أغلقت الخاصية بعد ساعات قليلة بسبب الضجة العالمية، ثم أعادتها بحذر مع استبعاد الحسابات الحكومية وإظهار مناطق عامة مثل "الخليج" أو "الشرق الأوسط" بدلاً من الدولة المحددة.