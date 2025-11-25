إعلان

خبير ذكاء اصطناعي عن خاصية "X" الجديدة: الخلافات العربية كانت وهمًا يدار من تل أبيب

كتب : حسن مرسي

01:30 ص 25/11/2025

خاصية X الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور محمد مغربي، استشاري الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، عن زلزال عالمي حدث يوم 21 نوفمبر عندما فعّلت منصة "إكس" (تويتر سابقًا) خاصية جديدة تكشف الموقع الحقيقي لكل حساب من خلال عنوان IP.

وقال مغربي، خلال مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن العالم صُدم عندما اكتشف أن أكبر الصفحات الأمريكية المؤيدة لترامب و"MAGA" تُدار من روسيا وبنجلاديش وليس من أمريكا.

وأضاف أن الصراع الشرس بين حسابات الجمهوريين والديمقراطيين الذي كان يبدو أمريكيًا خالصًا تبين أنه يُدار من شرق آسيا وإسرائيل.

وأشار إلى أن الصدمة الكبرى كانت عندما ظهر أن الحساب الرسمي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكي (DHS) يُدار من إسرائيل، مؤكدًا أن هذا الحدث تسبب في توتونامي عالمي من الدهشة والغضب.


وتابع مغربي أن الوطن العربي لم يسلم من الصدمة، فاكتشفنا أن حسابات مصرية مزيفة تهاجم السعودية تُدار من دول أوروبية وآسيوية وإسرائيل، وحسابات سعودية وإماراتية تُدار من الخارج بنفس الطريقة.


وأكد أن كل الخلافات والمشاحنات والفتن التي دخلنا فيها سنوات كانت "مضروبة" ومُدارة من الخارج.


وأوضح أن المفاجأة الأكبر أن معظم هذه الحسابات ليست بشرية أصلاً، بل بوتات ذكاء اصطناعي تتحدث اللهجات المصرية والسعودية والإماراتية والكويتية بطلاقة مخيفة.


وأشار إلى أن هذه الحسابات تُدار من دولة واحدة معادية لنا جميعًا، وهي إسرائيل، التي نجحت في إشعال حروب إلكترونية بين الشعوب العربية دون أن ندري.

وأكد مغربي أن المنصة أغلقت الخاصية بعد ساعات قليلة بسبب الضجة العالمية، ثم أعادتها بحذر مع استبعاد الحسابات الحكومية وإظهار مناطق عامة مثل "الخليج" أو "الشرق الأوسط" بدلاً من الدولة المحددة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خبير ذكاء اصطناعي الخلافات العربية تل أبيب الدكتور محمد مغربي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية