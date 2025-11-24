إعلان

أحمد موسى: النائب الذي يلجأ لتوزيع الأموال لا يستحق تمثيل الشعب في البرلمان

كتبت- داليا الظنيني:

08:47 م 24/11/2025

أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك نوابًا في البرلمان لم يرفعوا أصواتهم طوال 5 سنوات كاملة، متسائلاً: "هل يُعقل أن ننتخب نائبًا صامتًا؟".

وقال "موسى" خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن نعمة إجراء الانتخابات تحمل معاني كبيرة للوطن، لكن يجب أن نركز على جودتها وفاعليتها.

وأشار إلى ضرورة رصد كافة العيوب في العملية الانتخابية والعمل على معالجتها بشكل عاجل، موضحًا أنه تم ضبط حالات توزيع أموال على الناخبين.

وأضاف: "لقد تمكنت وزارة الداخلية من القبض على المتورطين في هذه المخالفات، مما يؤكد أن الدولة جادة في مواجهة مثل هذه الممارسات".

وتابع مقدم "على مسؤوليتي"، أن على الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولية كبيرة في بث الطمأنينة في نفوس المواطنين، قائلاً: "يجب أن تعلن الهيئة الحقيقة كاملة حتى يطمئن الناخب على صوته ويتوجه إلى اللجان بثقة وأمان".

وأكد موسى، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لمنع استخدام المال في التأثير على الناخبين، مشيرًا إلى أن المواطن في حاجة ماسة إلى أن يشعر بأن صوته محفوظ ومحترم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "النائب الذي يلجأ إلى توزيع الأموال لا يستحق تمثيل الشعب في البرلمان".

أحمد موسى انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025

