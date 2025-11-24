إعلان

وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية بجامعة عين شمس تحصل على الاعتماد دوليًا

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

05:39 م 24/11/2025

وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية بجامعة عين شم

قال الدكتور أحمد البسيوني، أستاذ القسطرة المخية وطب المخ والأعصاب، ورئيس وحدة القسطرة المخية بمستشفى الدمرداش جامعة عين شمس، إن وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية بكلية طب جامعة عين شمس حصلت على شهادة الاعتماد الدولية SILC الصادرة عن الجمعية الأمريكية للأوعية الدموية والقسطرة المخية، لتصبح بذلك أول وحدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية تنال هذا الاعتماد المرموق وفقًا للمعايير الأمريكية الكاملة لممارسات القسطرة المخية.

وأضاف "البسيوني"، أن منح الشهادة جاء خلال احتفال خاص أُقيم على هامش المؤتمر السنوي للجمعية في الولايات المتحدة، حيث قام فريق الجمعية بتسليمه شهادة الاعتماد، تقديرًا للمستوى الطبي المتطور والخدمات عالية الجودة المقدمة داخل مستشفيات الجامعة.

وأوضح، أن فريق التقييم الدولي زار الوحدة في أبريل الماضي، وأبدى انبهارًا كبيرًا بمستوى التجهيزات، ودقة الممارسات الطبية، وكفاءة الفريق، واعتبرها نموذجًا متقدمًا يواكب أفضل المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر من الأستاذ الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور طارق يوسف رئيس مستشفيات جامعة عين شمس، إضافة إلى الجهود المتواصلة من جميع أعضاء فريق الوحدة منذ تأسيسها، مشددًا على أن الوحدة تقدم خدماتها العلاجية مجانًا بالكامل للمواطنين المصريين

وأشار إلى أن هذا الاعتماد يعكس المكانة الرائدة التي وصلت إليها مصر في مجال القسطرة المخية وعلاج السكتات الدماغية.

