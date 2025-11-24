انتخابات النواب.. الوطنية للانتخابات ترصد: حريق و9 مخالفات في 7 ساعات

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتابع سير المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بدقة، بما يشمل كل ما ينشر عن العملية الانتخابية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى عقد اجتماع للرد على الشائعات.

وقال القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، خلال مؤتمر عقد عصر اليوم الأول من المرحلة الثانية، إن الهيئة وفرت لجميع أطراف العملية الانتخابية وسائل التواصل معها خلال التصويت، لتلقي الاستفسارات والشكاوى ورصد أي مخالفات، والرد عليها بشكل فوري ومباشر.

وأضاف بنداري أن أي مرشح أو طرف في العملية الانتخابية له الحق في تقديم شكوى عبر القنوات الرسمية والقانونية، وليس عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن القانون يحدد طرق التظلم والطعن على الانتخابات سواء للجان العامة بكل دائرة، أو للهيئة الوطنية للانتخابات، أو بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وحذر بنداري من محاولات التشكيك وتشويه الانتخابات عبر المواقع الإخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا حرص الهيئة على إيصال إرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

كما أعلن عن رصد عدد من الانتهاكات أمام اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، أبرزها:

لجنة 17 مركز شبين الكوم، المنوفية: تحرير مذكرة بعد ادعاء أحد المرشحين بتوزيع كروت خارج اللجنة وبث مباشر أدى إلى تمزيق ملابسه.

لجنة 105، قسم أول طنطا: ضبط مواطن يصور ورقة الاقتراع بالهاتف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المحلة، الغربية: ضبط شخص بحوزته 17 ألف و400 جنيه للتصويت لمرشحين مستقلين وأحد مرشحي الأحزاب، وتحرير محضر إداري رقم 3108.

لجنة 36 أول المحلة: اندلاع حريق بجوار اللجنة دون التأثير على التصويت.

لجنة 13 زفتى: نشبت مشادة توقفت على أثرها أعمال التصويت لمدة 10 دقائق قبل استئنافها.

لجنة عمر بن العاص، المحلة: ضبط شخص بحوزته 17 ألف و600 جنيه للتصويت لأحد المرشحين المستقلين، وتم تحرير محضر.

الإسماعيلية، لجنة 23: شجار بين مترشحين أدى لإصابات وتدخل الأمن دون تأثير على سير التصويت داخل اللجنة.

لجنة 4، قسم أول العاشر: تحرير مذكرة بسبب تصوير أحد المواطنين لورقة اقتراع.

لجنة 15، مدرسة أحمد ماهر: تداول مناديب مرشحين صورة ورقة اقتراع ممزقة، وتم تحرير مذكرة وتسليم الواقعة للداخلية لمتابعة سير الأعمال.

المحلة، الغربية: ضبط رجل وزوجته بحوزتهما 117 بطاقة رقم قومي و140 صورة دعاية انتخابية بعد بلاغ عن توزيع مبالغ للتأثير على التصويت، وتم تحرير محضر إداري رقم 3110 قسم ثالث المحلة.

وأكدت اللجنة العامة للانتخابات أنها لم تتستر على أي واقعة، وجميع الانتهاكات التي تم رصدها تم التعامل معها وفق القانون لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.

