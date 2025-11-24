الزراعة: جمع أكثر من 2.6 مليون طن قش أرز

أشاد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجهود منظومة جمع وتدوير قش الأرز، والتي جرت في 7 محافظات، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والبيئة، للحد من السحابة السوداء والحفاظ على البيئة، بمنع حرق القش الناتج عن حصاد محصول الأرز، وإعادة تدويره.

جاء ذلك بعد تلقيه تقريرًا رسميًا من الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بعد انتهاء موسم حصاد الأرز وجمع القش الناتج عن المحصول، بالمحافظات المستهدفة وفقًا لبروتوكول التعاون المشترك والموقع مع وزارة البيئة، والذي أفاد خلاله بنجاح منظومة هذا العام، وتحقيق المستهدف بطفرة كبيرة.

وأكد "فاروق"، أن هذا النجاح غير المسبوق في جمع وتدوير قش الأرز، دليل على تضافر جهود الحكومة المصرية، ووعي المزارع المصري الذي أصبح شريكًا أساسيًا في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية.

ووفقًا للتقرير، أشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى منظومة جمع وتدوير قش الأرز هذا العام، شهدت تقدمًا ملحوظًا، وهو ما يؤكد نجاح الجهود المشتركة لنشر الوعي لدى المزارعين بأهمية الاستفادة من القش بدلًا من حرقه، والاستفادة منه بتحقيق عوائد اقتصادية، والمساهمة في الحفاظ على البيئة، وتقليل نوبات تلوث الهواء.

وأوضح أن إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز هذا الموسم قد تجاوز 2.6 مليون طن، حيث تخطى المستهدف ببروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين، وذلك من خلال 655 نقطة تجميع منتشرة في المحافظات المستهدفة، مشيرًا إلى أنه تم إنتاج حوالي 4822 طنًا من الأسمدة العضوية، نتاج إعادة تدوير قش الأرز، بالمحافظات، الأمر الذي يؤكد القيمة الإقتصادية للقش، وإمكانية تحويله إلى مدخلات إنتاج ذات قيمة اقتصادية عالية، تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين خواص التربة.

وأوضح "عزوز"، أنه تم خلال الموسم تنفيذ نحو 2319 ندوة إرشادية، بمحافظات: الغربية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، البحيرة، ودمياط، وفقًا للبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الزراعة والبيئة، لتوعية المزارعين بأهمية إعادة تدوير القش، والفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لذلك.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

رئيس الوطنية للانتخابات: كل صوت في الصندوق يؤثر في نتيجة الانتخابات

أمطار وبرودة وشبورة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس حتى السبت المقبل