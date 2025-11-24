صور.. توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء

التنمية المحلية تحيل عدد من مديري الإدارات للتحقيق في بعض المخالفات

تصوير- محمد معروف:

شهدت لجان الزاوية الحمراء، اليوم الإثنين، توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.