إعلان

صور.. توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء

كتب : محمد أبو بكر

02:08 م 24/11/2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (4)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (2)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (6)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (5)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (8)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (9)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (10)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (11)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (12)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (13)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (14)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (15)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (16)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (17)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (18)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (19)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (20)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (21)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (22)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (7)
  • عرض 22 صورة
    توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- محمد معروف:

شهدت لجان الزاوية الحمراء، اليوم الإثنين، توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الزاوية الحمراء انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية