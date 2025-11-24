توافد كثيف على لجان مركز قلين بكفر الشيخ في انتخابات النواب 2025

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الإقبال على اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بمركز قلين محافظة كفر الشيخ.

وأوضح البيان، توافد الناخبين من أهالي مركز شباب شنو بمركز قلين محافظة كفر الشيخ على لجان الاقتراع، منذ فتح أبوابها في التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم، في اليوم الاول لتصويت المصريين في الداخل في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ويصوت المصريون داخل مصر في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

