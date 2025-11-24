وزير الصحة يدلي بصوته في انتخابات النواب بالتجمع

استمرار توافد الناخبين على لجان بورسعيد في اليوم الأول

أدلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بصوته في الانتخابات البرلمانية 2025 بلجنة مدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى أبو العنين للتعليم الأساسي بالتجمع الأول.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

