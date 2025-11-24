انطلاق غرفة عمليات "حماة الوطن" لمتابعة الانتخابات في 13 محافظة

بدأت قبل قليل غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، أعمالها لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الثانية، وعددها 13 محافظة.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، الأمين العام، نائب رئيس البرلمان العربي، والدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين التنظيم، والنائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية المركزية، والنائب هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية، والنائب أحمد سرحان، رئيس لجنة التطوير الحزبي، والنائب محمد الأجرود، أمين أمانة الشئون القانونية بالحزب.

وتتابع غرفة العمليات مع أمانات الحزب في المحافظات الـ13، سير عمليات التصويت في اللجان الانتخابية بجميع الدوائر الانتخابية، مع التأكيد على ضرورة المتابعة الدقيقة وإعداد التقارير اللازمة أولا بأول.

وشددت غرفة عمليات حماة الوطن، على أمانات المحافظات، وكذلك الأمانات النوعية ضرورة العمل على حث المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي، والخروج إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم بمجلس النواب المقبل.

كما طالبت غرفة عمليات الحزب، جميع مرشحيها في محافظات المرحلة الثانية، سواء ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، أو على المقاعد الفردية، الالتزام بالضوابط القانونية والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في منع أي صورة من صور الدعاية الانتخابية أمام اللجان.

وأعلنت غرفة عمليات حماة الوطن، انعقادها على مدار الساعة لمتابعة التصويت خلال المرحلة الثانية، والتنسيق والتعاون من كافة الجهات المعنية من أجل خروج المشهد الانتخابي بالصورة اللائقة، ولمنع أي تجاوزات أو مخالفات انتخابية.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

صور.. طوابير وإقبال كثيف مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة