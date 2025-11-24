إعلان

▪رئيس الهيئة العربية للتصنيع يُدلي بصوته في انتخابات النواب 2025

كتب : محمد سامي

11:24 ص 24/11/2025
    رئيس الهيئة العربية للتصنيع 2
    رئيس الهيئة العربية للتصنيع 1
    رئيس الهيئة العربية للتصنيع

أدلي اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة مدينتي للغات.

وأوضح "عبد اللطيف"، عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الإيجابية انطلاقًا من الواجب والمسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على كل مواطن مخلص يعشق تراب هذا البلد.

اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع انتخابات مجلس النواب 2025

