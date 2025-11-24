▪رئيس الهيئة العربية للتصنيع يُدلي بصوته في انتخابات النواب 2025
كتب : محمد سامي
أدلي اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة مدينتي للغات.
وأوضح "عبد اللطيف"، عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الإيجابية انطلاقًا من الواجب والمسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على كل مواطن مخلص يعشق تراب هذا البلد.
