تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق

قالت هيئة الأرصاد الحوية،إن آخر صور عبر الأقمار الصناعية، أظهرت بدء تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والتي يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة، في بيان، قبل قليل، أن من المتوقع مع تقدم الوقت، أن تتقدم السحب المنخفضة والمتوسطة إلى الداخل يصاحبها فرص أمطار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء.

وأشارت الهيئة، إلى وجود فرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانًا على مناطق متفرقة من محافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على مناطق من (حلايب - شلاتين - مرسى علم).

