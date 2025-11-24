إعلان

تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق

كتب : محمد نصار

10:54 ص 24/11/2025

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت هيئة الأرصاد الحوية،إن آخر صور عبر الأقمار الصناعية، أظهرت بدء تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والتي يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة، في بيان، قبل قليل، أن من المتوقع مع تقدم الوقت، أن تتقدم السحب المنخفضة والمتوسطة إلى الداخل يصاحبها فرص أمطار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء.

وأشارت الهيئة، إلى وجود فرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانًا على مناطق متفرقة من محافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على مناطق من (حلايب - شلاتين - مرسى علم).

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

صور.. طوابير وإقبال كثيف مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس أمطار السيول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية