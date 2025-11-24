خبير يوضح كيفية حماية الأبناء من التحرش والاعتداء الجنسي

قدم الدكتور مجدي إسحاق، استشاري طب الأسرة والإرشاد الأسري، نصائح عملية واضحة للآباء والأمهات لحماية أبنائهم من التحرش والاعتداء الجنسي.

وقال إسحاق خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن أخطر خطأ يرتكبه الوالدان هو "الانزعاج" أو "الجزع" عندما يشتكي الطفل، مؤكدًا أن رد الفعل الأولي يمثل 50% من العلاج.

وأضاف أن أي تغيير في نبرة الصوت أو إلقاء اللوم على الطفل "إزاي سكتّ؟" أو "ليه ما قولتش بدري؟" يدفع الطفل فورًا للصمت، وقد يظل صامتًا مدى الحياة.

وتابع استشاري طب الأسرة: "لو جزعت أو أهملت الولد أو أشعرته بالذنب.. مش هتفهم منه القصة أبدًا".

وأشار إسحاق إلى القاعدة الذهبية في التعامل مع الطفل الضحية وهي "اسمع، صدّق، ساعد".

وأكد أن على الأب أو الأم أن يجلس بهدوء تام مع الطفل ويحتضنه ويقول له: "احكي لي كل اللي عندك.. وأنا هصدّق كل كلمة بتقولها"، موضحًا أن الطفل يحتاج أولًا أن يشعر أنه في أمان تام مع والديه.

وتابع الخبير التربوي أن الخطوة التالية هي "التدخل الفوري" في المكان الذي وقعت فيه الواقعة، سواء مدرسة أو نادٍ أو أي مكان آخر.

وأكد أن التأخير ولو يومًا واحدًا قد يُشجع المتحرش على التكرار، لأنه يعتقد أن الطفل لم يبلغ أحدًا.

وأوضح إسحاق أن الوالدين يجب أن يراقبا أي تغيرات سلوكية أو علامات هلع أو خوف شديد على الطفل حتى لو لم ينطق بكلمة.

وقال: "لازم نعالج الصدمة فورًا حتى لو ابني ما تكلمش.. العلامات بتبان على الطفل بوضوح".

وشدد إسحاق على أن حماية الطفل تبدأ من البيت بتعليمه حدود جسده، وأن الاستجابة الهادئة والفورية من الوالدين هي أقوى درع له.

وأشار إلى أنه إذا ظهرت أي علامات نفسية أو جسدية يجب اللجوء فورًا لمتخصص نفسي وطبي دون تردد.