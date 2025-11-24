كتب- محمد شاكر:

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة فعاليات ثقافية وفنية ثرية هذا الأسبوع، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي ودعم الإبداع في مختلف المحافظات.

وتشهد الأجندة باقة من العروض الفنية، واللقاءات التوعوية والتثقيفية، إلى جانب المؤتمرات والملتقيات العلمية، وذلك بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الباحثين والمدربين المتخصصين.

سوهاج تستضيف ملتقى السيرة الهلالية ورواتها

تستضيف محافظة سوهاج الملتقى العلمي الرابع لأطلس المأثورات الشعبية المصرية، والذي تنطلق فعالياته اليوم، تحت عنوان "الندوة الدولية الأولى.. السيرة الهلالية ورواتها".

ويتضمن الملتقى مجموعة من الجلسات البحثية بمشاركة عدد من الباحثين والمهتمين بالتراث الثقافي غير المادي، ويستمر حتى الثلاثاء 25 نوفمبر، وذلك برئاسة د. محمد حسن عبد الحافظ، أستاذ الأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية.

انطلاق مؤتمر الصناعات الثقافية والإبداعية بالعريش

تنظم هيئة قصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية هذا الأسبوع بمحافظة شمال سيناء، وتحديدا بقصر ثقافة العريش، من أبرزها مؤتمر "الصناعات الثقافية والإبداعية وأبعادها التنموية.. سيناء نموذجا"، الذي تنطلق فعالياته في السادسة مساء اليوم الأحد، في إطار برامج الوزارة لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية.

يعقد المؤتمر بالتعاون مع العلاقات الثقافية الدولية، على مدار ثلاثة أيام، ويشهد أربع جلسات بحثية بمشاركة لفيف من الأكاديميين والمتخصصين.

وتبدأ الفعاليات بالجلسة الافتتاحية التي تشمل الكلمات البروتوكولية، وافتتاح معرض للحرف التراثية، وآخر للكتاب، بالإضافة إلى عروض فنية لفرقة العريش للفنون الشعبية وفريق مواهب العريش.

أسبوع ثقافي مكثف للشباب

ويوم الثلاثاء 25 نوفمبر، تبدأ فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف للشباب في العاشرة صباحا، ويشمل مجموعة من اللقاءات التثقيفية والورش الفنية والتراثية، وذلك حتى 30 نوفمبر، لتنمية المهارات الإبداعية لأبناء المحافظة.

افتتاح ملتقى "أفلام المحاولة" بقصر السينما.. الليلة

يشهد قصر السينما بجاردن سيتي في السابعة مساء اليوم الأحد انطلاق فعاليات الدورة السابعة من ملتقى "أفلام المحاولة".

وتشمل الدورة هذا العام عرض مجموعة من الأفلام التي تتنوع بين الروائي القصير، والتسجيلي القصير، وأفلام التحريك، بمشاركة عدة جهات، وتعرض الأفلام يوميا في الثامنة مساء حتى الأربعاء 26 نوفمبر الجاري.

ويحيي حفل الافتتاح فريق كورال التذوق للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، فيما يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز في الثامنة مساء الخميس المقبل.

أنشطة ثقافية وفنية بجنوب سيناء

تستقبل محافظة جنوب سيناء هذا الأسبوع عددا من الأنشطة، أبرزها في قصر ثقافة الطور حيث تتواصل فعاليات المعرض الفني "تجربة شخصية" ضمن مشروع المعارض الطوافة، بمشاركة ثمانية من الفنانين التشكيليين يقدمون مجموعة من الأعمال التي تعبر عن تجاربهم الذاتية، ويستمر المعرض حتى 29 نوفمبر.

كما تحفل الأجندة بمجموعة من اللقاءات التثقيفية والورش الفنية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب الفعاليات المنفذة بالمحافظات احتفالا باليوم العالمي للطفل، فضلا عن عروض المسرح المتنقل بمركز أجا بالدقهلية، وأنشطة المشروع الثقافي "جودة حياة" بمدينة بشاير الخير بالإسكندرية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي الثقافي وتنمية المهارات الفنية والإبداعية.