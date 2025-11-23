كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية ووفد من حركة حماس.



خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، قال موسى: "الأيام اللي فاتت كان فيه شوية أخبار وانتقادات عن التزام حماس بالاتفاقات، النهاردة الموضوع واضح جداً"، مشيرًا إلى أن اللقاء كان "مهم جداً"، وحضره خليل الحية وخالد مشعل وقيادات الحركة.



وأكد أن اللقاء أسفر عن بيان رسمي تضمن عدة نقاط رئيسية، من بينها مناقشة الوضع في قطاع غزة وطبيعة المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ الذي تم توقيعه يوم 13 أكتوبر بحضور الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي ترامب وأمير قطر الشيخ تميم والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأضاف موسى أن البيان اشتمل على تأكيد الالتزام بالبند الثاني وتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مع التركيز على ضرورة وقف الخروقات المستمرة من جانب إسرائيل والتي قد تهدد استقرار الاتفاق.



وأشار إلى أن كل هذه الأمور تجري تحت متابعة ورعاية الوسطاء: مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.



وتطرق موسى إلى نقطة بالغة الأهمية تمت مناقشتها، وهي قضية مقاتلي رفح بشكل عاجل، موضحاً أن التواصل معهم منقطع ولا أحد يستطيع الاتصال بهم.



وأكد أن حماس شددت على ضرورة حل هذا الموضوع فوراً عن طريق جهود الوسطاء.



https://www.youtube.com/watch?v=4zTHgKqVRPw