أكد الشاعر الكبير فاروق جويدة أن واقعة الاعتداء الجنسي على أطفال بإحدى المدارس الدولية تؤكد أن "الأخلاق في مصر اهتزت بعنف"، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات غريبة على المجتمع المصري.

وفي تصريحاته لبرنامج "بالورقة والقلم"،المذاع على قناة ten،ذكر "جويدة" هذا التدهور إلى تفكك العلاقات الأسرية وتأثير الدراما العنيفة، بالإضافة إلى انشغال الأفراد بهواتفهم. وأضاف ،معقبا: أنا بزعل من الفنانين المصريين بنشر قصة الزواج والطلاق وعدم الانتباه على الحرص على الصورة، حتى العلاقات الإنسانية فسدت رغم أننا طول عمرنا مجتمع ثري ليس ماليا ولكن تحضرًا وإنسانيًا وثقافيًا".

وطالب بضرورة التركيز على التعليم والثقافة والقيم كأدوات أساسية لاستعادة الهوية الحضارية للمجتمع المصري.