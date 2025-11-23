أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن البيان الصادر عن وزارة الري بشأن تسجيل زيادة قدرها 80% في منسوب المياه يعكس وجود إدارة خاطئة لسد النهضة من الجانب الإثيوبي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن التصرفات المائية الحالية للسد تكشف عن أسلوب تشغيل غير منضبط.

وأشار الوزير الأسبق إلى أن التشغيل الرئيسي للسد يتم حاليًا عبر مفيض الطوارئ، معتبرًا أن هذه الطريقة لا ينبغي استخدامها في الظروف الطبيعية.

وتابع: "هذا النمط من التشغيل يعد مؤشرًا واضحًا على سوء إدارة عمليات السد"، مؤكدًا أن الإثيوبيين يتبعون أسلوبًا غير منظم في إدارة تدفقات المياه.

وأضاف علام أن إثيوبيا تحرص دائمًا على الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من المياه خلف السد، مشددًا على أن هذا التوجه يؤدي إلى ارتفاع التصرفات المائية المفاجئة وتأثيراتها السلبية على دول المصب.

وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن هذه الممارسات تنعكس بشكل مباشر على الأمن المائي المصري.

وتابع وزير الري الأسبق أن مصر اضطرت لاتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع هذه التحديات، حيث تم فتح مفيض توشكى لاستيعاب كميات المياه الزائدة.

وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة للإدارة غير السليمة للسد الإثيوبي خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الممارسات من جانب إثيوبيا سيظل يشكل تهديدًا مستمرًا لدول المصب.