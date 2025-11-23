كشف المحامي عبد العزيز عز الدين، وكيل أسر ضحايا مدرسة سيدز الدولية، أن ما حدث ليس مجرد إهمال عابر بل جريمة منظمة تم التخطيط لها داخل المدرسة.

وقال عز الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد"، إن التحقيقات كشفت تورط مجموعة كاملة من العاملين، وليس شخصًا أو اثنين كما يُروَّج.

وأضاف أن الأطفال الذين تعرضوا للاعتداءات أكثر من الـ5 المُعلن عنهم رسميًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 4 و6 سنوات فقط، مؤكدًا أن الواقعة أعمق وأخطر بكثير مما ظهر على السطح.

وتابع المحامي إنه حرَّك دعوى جنائية مباشرة ضد مديرة المدرسة كمسؤولة أولى عن كل ما يدور داخل المنشأة، مؤكدًا أنه شمل في الشكوى أيضًا مدير الأمن، ومشرفي الكاميرات، والمسؤولين عن الأتوبيسات المدرسية، وعمال النظافة والحراسة المتورطين.

وأوضح أن الأدلة التي حصل عليها تثبت وجود تنسيق وتستر داخلي بين الجناة، مؤكدًا أن هناك أكثر من طفل آخر سيظهر قريبًا مع استكمال التحقيقات وشجاعة الأسر على الإفصاح.

وأكد عز الدين هدفه كشف كل المتورطين ومعاقبتهم بأقسى العقوبات، مشيرًا إلى أنه سيطالب بإغلاق المدرسة نهائيًا إذا ثبت تقصير إداري ممنهج في حماية الأطفال.