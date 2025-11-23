أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد هو آخر أيام الموجة الحارة التي شهدتها البلاد.



وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا يتراوح بين 5 و7 درجات اعتبارًا من غدٍ الاثنين، مضيفة أن مصر لا تزال في فصل الخريف رسميًا حتى 21 ديسمبر، لكن الأجواء كانت أقرب للصيف في الأيام الماضية.



وأضافت أن كتلًا هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط ستبدأ في التأثير على شمال البلاد غدًا.



وأشارت عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى ستنخفض إلى 26-27 درجة فقط، مع انتشار السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستقلل من سطوة أشعة الشمس.



وتابعت غانم أن اليوم والغد سيشهدان أمطارًا متفاوتة الشدة على معظم المحافظات الساحلية والداخلية.



وأكدت أن الأمطار ستكون رعدية أحيانًا، وقد تصبح غزيرة جدًا على السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين ومرسى علم، مشيرة إلى احتمال تشكل سيول في هذه المناطق بسبب كثافة الهطول.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار ستستمر يوم الثلاثاء بدرجات أقل، ثم تتراجع تدريجيًا يوم الأربعاء.



وحذرت من السحب الرعدية التي قد ترافق التقلبات الجوية، مؤكدة ضرورة توخي الحذر خاصة على الطرق الساحلية.



وأكدت أن درجات الحرارة ستستقر نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل عند 25-27 درجة على القاهرة.



وأشارت إلى أنه لا توجد أي مؤشرات لموجات حر جديدة في الأفق القريب، وأن الطقس سيعود إلى معدلاته الطبيعية لفصل الخريف.