أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي، عن تشكيل غرفة الصناعات المعدنية برئاسة أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، لما له من إسهامات قوية وخبرات دولية واسعة في مجال صناعة الصلب.

جاء ذلك خلال أول اجتماع يعقده مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية بالاتحاد العام للمستثمرين "الأفرو – آسيوي"، على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للحديد و الصلب في دبي، حيث تناول التحولات الكبرى التي تشهدها صناعة الحديد و الصلب عالميًا، خصوصًا تغير مسارات التجارة، و تصاعد النزاعات الحمائية، وتسارع التوجه نحو الإنتاج منخفض الكربون.

وأضاف البيان، أن الغرفة تضم في عضوية مجلس إدارتها مجموعة من الخبراء والمنتجين للصناعات المعدنية، من بينهم جاسم محمد العباس نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد باتحاد الغرف السعودية، وعاصم حسين المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج العربي للصلب من الإمارات العربية المتحدة، وفادي الضباعي عضو المجلس السوري للحديد والصلب السابق، ومصطفى صابر رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، والدكتور محمد شريف صالح رئيس شعبة الألومنيوم بالاتحاد.

من جانبه أوضح محمد سويد، نائب رئيس الاتحاد للمستثمرين الأفرو- آسيوي، والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، إن أهداف غرفة الصناعات المعدنية ترتكز حول تعزيز الشراكات الكبرى، وزيادة الصادرات، ودعم ملفات إعادة الإعمار، وتحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء فى تطوير الصناعات المعدنية لتواكب أحدث التكنولوجيات العالمية.

وقال أيمن العشري، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن انطلاق الغرفة من القاهرة، باعتبارها دولة المقر، يُعزز فرص جذب الاستثمارات الجديدة وزيادة حجم الصادرات في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف العشري أن غرفة الصناعات المعدنية تُمثل قوة إقليمية ودولية ناعمة، وشريكًا مسموعًا أمام الهيئات المحلية والعالمية، بما يضمن رعاية مصالح الأعضاء والتعريف بمنتجاتهم وتذليل كافة التحديات وتيسير سبل التعامل والاستفادة من كافة الجهات لتحديث ودفع القدرة التنافسية للصناعات المعدنية محليًا وعالميًا.