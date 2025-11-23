تكريم جديد لمصراوي.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة الضوء الساطع

حصدت الزميلة سارة أبو شادي، رئيس قسم الشؤون العربية والدولية بموقع مصراوي جائزة "الضوء الساطع" عن تحقيقها «الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية».

نشر التحقيق، لأول مرة في 23 سبتمبر الماضي. ونافس على جائزة النجم الساطع العالمية فئة المؤسسات المتوسطة، ضمن ستة تحقيقات دولية وقع عليها الاختيار هذا العام من بين مشاركات قدمها صحفيون من 97 دولة.

ويسلّط تحقيق «الفخ الروسي» الضوء على معاناة مصريين وقعوا ضحية وعود مضللة، بعد استدراجهم للسفر إلى روسيا بحثًا عن فرص أفضل، قبل أن يجدوا أنفسهم ضمن صفوف الجيش الروسي في الحرب الدائرة ضد أوكرانيا، ليواجهوا مصيرًا انتهى بالبعض منهم إلى القتل أو الأسر.

"الضوء الساطع" هي جائزة تُمنح من قِبل الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية (GIJN) كل عامين لتكريم الصحافة الاستقصائية.

والشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية GIJN هي منظمة دولية معنية بتعزيز العمل الاستقصائي عبر التدريب وتبادل المعرفة بين الصحفيين حول العالم، بما يشمل دعم العاملين في البيئات الصعبة والمجتمعات المهمشة.

لقراءة تحقيق الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية.. اضغط هنا