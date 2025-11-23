مصدر: تحويل جراج الأوبرا إلى فندق وتطوير المنطقة المحيطة

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، تفاصيل خطة الاستفادة من جراج الأوبرا ضمن خطة إعادة تطوير المنطقة.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن من المخطط تحويل جراج الأوبرا إلى فندق.

وأضاف المصدر، أنه من المخطط أيضًا تطوير المنطقة المحيطة بالجراج لتناسب الفندق الجديد.

وأشار المصدر، إلى أن ذلك يأتي كجزء من رؤية أكبر لتطوير المنطقة بالكامل.

