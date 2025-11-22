السيارات بديل التوك توك.. محافظة الجيزة تبدأ التطبيق في 3 أحياء

أكد محمد مرعي، سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، أن المحافظة بدأت بالفعل تشغيل سيارات بديلة للتوك توك على الخطوط طبقًا لما تم الاتفاق عليه، مضيفا: "بدأنا بالفعل تطبيق المركبات بديل التوك توك وجارٍ تشغيلها على خطوط السير".

وأوضح مرعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تطبيق هذه المبادرة سيتم في 3 أحياء كمرحلة أولى، مضيفًا أن المبادرة تهدف لإصلاح منظومة النقل الخفيف وفق رؤية الدولة، مشددًا على أن العمل على هذا الملف مستمر منذ أعوام، ويتم التنسيق مع الأحياء والمدن الجديدة وإدارة المرور وسلسلة من الاجتماعات للوصول لصيغة تم تنفيذها منذ أكثر من أسبوعين.

وأشار مرعي، إلى أنه سيتم تحديد سعر منظومة المركبات الجديدة ووضع تعريفة ثابتة لها، وتبدأ المرحلة الأولى في كل من حي الهرم وحي العجوز ومدينة 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر، موضحًا أن المحافظ يتابع الأمر، ومن المقرر عقد اجتماع غدًا لوضع اللمسات النهائية، وأن التعريفة ستكون أغلى من التوك توك بشكل بسيط، والمركبة الجديدة اقتصادية التشغيل.

وتابع: "غدًا سيتم مناقشة الجزئية الخاصة باستبدال التوك توك بالسيارة، ونراهن على طلب المواطن بركوب السيارة بدلًا من التوك توك".

