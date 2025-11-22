سد النهضة.. خبير يكشف كمية المياه التي حجزها عن مصر

علق الدكتور عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، على بيان وزارة الرى والموارد المائية عن إدارة السد الإثيوبى وفتح مفيض توشكى.

وقال «شراقي» فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»،: «اتحجز مننا حوالى 110 مليار متر مكعب خلف السد الإثيوبى».

وأضاف شراقي: بسبب السد العالى وجهود الدولة فى تنفيذ مشروعات لإعادة تدوير المياه لم يشعر المواطن بنقص المياه.

وأكمل شراقى: «صرفنا أكثر من 500 مليار جنيه فى المشروعات المائية على مستوى الجمهورية، ومصر تجدد القناطر وتنشئ محطات معالجة مياه صرف زراعى ومحطات تحلية مياه البحر».

