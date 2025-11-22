إعلان

تامر أمين: "دولة التلاوة" نموذج للإعلام الهادف.. هكذا نبني وعي الأجيال

كتب- حسن مرسي:

09:59 م 22/11/2025

تامر أمين

أشاد الإعلامي تامر أمين ببرنامج "دولة التلاوة"، معتبرًا البرنامج نموذجاً هادفًا يُسهم في بناء الوعي ويساعد في تشكيل دولة الثقافة والعلوم.

خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، قال أمين: "هذا البرنامج يمثل حالة مصرية إعلامية تربوية توعوية تثقيفية إيمانية"، مؤكدًا أنه يريد تقبيل رأس كل من شارك في هذا البرنامج منذ مرحلة الفكرة الأولى وحتى التنفيذ والبث.

وأضاف أن الهدف الحقيقي للإعلام ليس الترفيه فقط، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن يحتل الترفيه 70% أو 80% من المحتوى الإعلامي، لأن ذلك يشكل وعيًا قائمًا على التسيه والترفيه فقط.

وتابع: "كمصري وكمشاهد قبل أن أكون إعلاميًا، وجدت ضالتي في هذا البرنامج"، موضحًا أن البرنامج يجمع بين الإنتاج الجيد والمحتوى القيم الذي يدور حول التلاوة وتجويد القرآن واكتشاف المواهب.

وأشار إلى صورة عرضها للتلفزيون تظهر أطفالًا يجتمعون في غرفة المعيشة لمشاهدة البرنامج، معتبرًا أن الطفل الشيخ محمد أصبح نموذجًا إيجابيًا وقدوة لهم بدلاً من النماذج الأخرى.

وأكد أنه لا يتحدث عن تحويل كل البرامج إلى برامج دينية، بل عن الاتجاه الصحيح الذي يعتمد على التربية والتنشئة والتوعية، مضيفًا: "غذِّيهم في الصغر بهذا المحتوى يطلعوا به في الكبر".

