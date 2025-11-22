الصحة: علاجنا لا يكمن في الدواء نفسه.. بل في طريقة استخدامه

أكدت الدكتورة أسماء فكري، منسق برنامج الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات بهيئة الرعاية الصحية، أن الحفاظ على الحياة يبدأ من وعي بسيط، سواء كان فكرة أو كلمة أو تصرفًا صحيحًا في توقيته الصحيح.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن أعظم السبل لحماية صحتنا لا يكمن في الدواء نفسه، بل في الطريقة التي نستخدم بها هذا الدواء، مشيرة إلى أن الهيئة بدأت في تفعيل برامجها منذ عام 2021، بينما يمثل برنامج الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات برنامجًا استراتيجيًا يدعم الجهود العالمية والوطنية منذ 2018.

وتابعت فكري شرح جهود الهيئة، موضحة أن العمل خلال العامين الماضيين تركز على تتبع أنماط الاستهلاك، ورصد المضادات الأكثر خطورة التي يتم وصفها، إلى جانب مراقبة مستويات الإتاحة والرقابة والتقييد.

وأشارت إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مختلف الهيئات الصحية لرصد مستويات مقاومة الميكروبات على مستوى الجمهورية.

وحول فعاليات الأسبوع العالمي لمضادات الميكروبات، أوضحت فكري أن الحملة ترتكز على أربعة محاور رئيسية، أولها تدريب الطواقم الطبية من أطباء وصيادلة وتمريض وأخصائيي مكافحة عدوى، بإجمالي مستهدف يصل إلى 4000 فرد.

ولفتت إلى أن المحور الثاني يركز على حملات التوعية للمرضى بنسبة تغطية 95% وبمستهدف 10 آلاف مريض، من خلال أنشطة تفاعلية داخل ساحات الانتظار لتبسيط مفاهيم مقاومة الميكروبات وخطورة إيقاف الجرعات أو استخدام مضادات دون وصفة طبية.

