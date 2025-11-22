محافظ القاهرة: إزالة أي دعاية انتخابية لمسافة 200 متر عن اللجان

كتب- محمد نصار:

وجه إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع المرشحين لانتخابات مجلس النواب لإزالة أي دعاية انتخابية لمسافة 200 متر في محيط اللجان العامة والفرعية.

يأتي ذلك التزامًا بالقانون وتنفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المنظمة للدعاية الانتخابية والتي تمنع الدعاية بكافة صورها أمام اللجان الانتخابية.

