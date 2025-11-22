أشاد الإعلامي عمرو أديب بنتائج زيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "هذا الشاب قد أتى بكل ما يريد وفعل كل ما يريد بعزة وكرامة وشرف ورأس مرفوع"، مؤكدًا أن ما حققه الأمير محمد بن سلمان ليس مسألة أموال أو قدرات اقتصادية فقط.

وأضاف أن السر في النجاح يكمن في "القدرة على التكامل وبناء التيم"، مشيرًا إلى أن الأمير محمد بن سلمان بنى فريقًا محترفًا حوله يساعده في تحقيق طموحاته، قائلاً: "ما فيش حد بيحكم لوحده.. الناس بتحكم من خلال فريق عمل".

وأشاد أديب بالبعثات التعليمية التي أرسلها الملوك السعوديون في السنوات الماضية، معتبرًا أن هؤلاء المبعوثين "عادوا لينيروا الطريق للمستقبل"، وضرب مثالاً بالسفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود التي تتعامل باحترافية مع رجال الأعمال والسياسة.

وأكد أن حصول السعودية على الـF-35 يعني تغيير قواعد اللعبة، خاصة أنه جاء من إدارة أمريكية معروفة بانحيازها الشديد لإسرائيل، مضيفًا أن هذا الإنجاز "مشرف لأمة بأكملها"، مشددًا على أن الأمير محمد بن سلمان غيّر توازن القوى الاستراتيجي في المنطقة بالكامل.

وأشار إلى أن ولي العهد السعودي استطاع أن يواجه رئيسًا أمريكيًا يتمتع بـ"قدر كبير من الإحساس بالعظمة والعجرفة والانحياز الكبير لإسرائيل"، ومع ذلك حافظ على مواقفه وحقق توازن استراتيجي مهم.

واعتبر الإعلامي عمرو أديب أن إنجازات الأمير محمد بن سلمان تمثل تحولاً تاريخيًا في موازين القوى الإقليمية والدولية.