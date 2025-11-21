إعلان

أمين الجبهة الوطنية يصدر بيانًا بشأن الصمت الانتخابي -(تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

07:37 م 21/11/2025

السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية

أصدر الدكتور السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية والمرشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بالانتخابات مجلس النواب 2025 بيانا أكد فيه التزامه الكامل لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالصمت الانتخابي وفترة الدعاية الانتخابية.

وقال القصير في بيانه المنشور عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": أؤكد بصفتي مرشّح القائمة الوطنية من أجل مصر أن أي مادة صوتية، مرئية، أو إعلان دعائي يظهر في الشارع أو عبر أي وسيلة بعد هذا التوقيت لا يمتّ لي أو لحملتي الانتخابية بصلة، كما أنني لست مسؤولًا عن أي مخالفة تُرتكب خارج إطار الحملة الرسمية".

وتابع: ويأتي هذا الالتزام احترامًا للقانون والمعايير المنظمة للعملية الانتخابية وضمانًا لحياد المنافسة

وشدد "القصير"، على أن حملته الانتخابية لن تتهاون مع أي استخدام غير قانوني لاسم المرشح أو رقمه أو رمزه خلال فترة الصمت الانتخابي، أو خلال فترة الاقتراع أمام اللجان يومي ٢٤ و٢٥، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوز أو انتحال.

واختتم القصير" إن احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية واجب وطني، يعكس وعي أبناء الدائرة، ويسهم في الحفاظ على نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي".

الجدير بالذكر أن الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس النواب 2025 بدأ تطبيقه أمس الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

حزب الجبهة الوطنية السيد القصير الصمت الانتخابي

