أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بدء التشغيل التجريبي لمجزر الحبيل بمحافظة الأقصر ومجزر (هو) بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، تمهيدًا لافتتاحهما رسميًا خلال الفترة المقبلة، بهدف تقديم خدمات أفضل لأهالي محافظات الصعيد وتحسين منظومة الذبح الآمن.

جاء ذلك خلال عرض الوزيرة لتقرير اللجنة الفنية المعنية بمتابعة مشروعات تطوير المجازر الحكومية برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والمجازر، والتي قامت بزيارات ميدانية لتفقد المجازر الجديدة والمطورة في المحافظات، ومراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية والإنشائية قبل بدء التشغيل الكامل ودخولها الخدمة الفعلية.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بالمشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، بما يضمن توفير لحوم سليمة وآمنة بجودة عالية للمواطنين، وفق أعلى معايير السلامة المهنية والاشتراطات البيئية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمجازر بما يتوافق مع أحدث النظم الدولية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المجازر المطورة سيتم طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص لضمان استدامة التشغيل والمحافظة على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في هذا القطاع الحيوي، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تسليم وتشغيل 20 مجزرًا حكوميًا لخدمة المواطنين في عدد من المحافظات، إلى جانب طرح مجازر أخرى للاستثمار.

وكشفت الوزيرة أن مجزر الحبيل مقام على مساحة 4500 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليون جنيه، بطاقة ذبح تصل إلى 80 رأسًا لكل وردية، بينما تبلغ مساحة مجزر (هو) حوالي 2100 متر مربع بتكلفة 22 مليون جنيه وبذات الطاقة الإنتاجية البالغة 80 رأسًا في الوردية الواحدة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذه المشروعات تعكس اهتمام الدولة بالاعتماد على أحدث التقنيات في إدارة وتشغيل المجازر، مشيرة إلى أن تطوير هذه المنشآت لا يقتصر على تأمين لحوم صحية فقط، بل يمتد ليشمل تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية عبر وحدات إنتاج الكومبوست والمعالجة الحديثة، بما يدعم الجهود الوطنية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والقيمة الاقتصادية المضافة.