حزب الدستور يحدد 5 مطالب لإنجاح المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان

طالبت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ إجراءات لضمان مرحلة ثانية ناجحة ونزيهة لمجلس النواب 2025، خلال اجتماع رؤساء الأحزاب.



وبحسب بيان للحزب، أشارت جميلة إسماعيل إلى ضرورة إصدار توجيه رسمي من الهيئة لمنع ما وصفته بأحزاب السلطة من إنشاء ما يسمى بـ "النقاط" أو نقاط التجمع، مؤكدة أنها تُستخدم كوسيلة لشراء أصوات الناخبين واستغلال حالتهم الاقتصادية الصعبة.



وشددت على ضرورة فرض عقوبات صارمة على المرشحين الذين ينفقون مبالغ ضخمة في الحملات الدعائية، بما في ذلك منعهم من استئناف الترشح.



وطالبت بضرورة استلام الشكاوى والمظالم المتعلقة بالمرشحين خلال ساعات التصويت والعمل على حلها فورًا والقضاء على أسبابها.



وأكدت رئيسة حزب الدستور، على ضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص، ووضحت موقف اثنين من مرشحي حزب النور الذين يتطابق موقفهم من التجنيد مع الحريري وغيره ممن حرموا من الترشح.



أوضحت أن الهيئة العليا الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة يجب أن تعمل بحرية تامة، بعيدًا عن أي تأثير أو توجيه من جهات أو أشخاص.