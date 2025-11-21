8 ساعات.. غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل

بدأت محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، في غلق طريق امتداد محور 26 يوليو غلقًا كليًا أمام جامعة النيل في الاتجاه القادم من طريق الواحات نحو محور 26 يوليو، من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا.

يأتي ذلك في إطار إطار تنفيذ أعمال إنشاء مشروع المونوريل (خط وادي النيل - 6 أكتوبر)، حيث سيتم رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة النيل بطريق امتداد محور 26 يوليو، في الاتجاه القادم من طريق الواحات باتجاه محور 26 يوليو.

التحويلات المرورية البديلة

- حركة المركبات القادمة من طريق الواحات والراغبة في التوجه إلى محور 26 يوليو، ستقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر (القادم من محور 26 يوليو باتجاه طريق الواحات) عبر فتحة الدوران المستحدثة قبل موقع الأعمال.

- تستمر المركبات في مسار التحويلة لمسافة 300 متر، قبل العودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلي بطريق امتداد محور 26 يوليو عبر فتحة دوران بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وأكدت محافظة الجيزة، أنه تم التنسيق بين الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية، بالإضافة إلى تركيب الكشافات والطواحين الضوئية بمحيط الأعمال لضمان سلامة المواطنين، مع تعزيز التواجد المروري لتسيير الحركة ومنع التكدسات.