الإفتاء توضح حكم التأمين على الحياة

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول حكم التأمين على الحياة في الشرع، مؤكدًا أنه "حلال ولا حرج فيه".

وخلال برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أوضح "كمال"، أن التأمين، سواء كان عبر جهة العمل أو تعاقدًا شخصيًا، يعد صورة من صور التعاون على البر والتقوى.

وأشار إلى أن نظام التأمين يعمل على دفع أقساط شهرية مقابل حصول الشخص أو أسرته على مبلغ عند الإصابة أو الوفاة، موضحًا أن هذا من باب التبرع والتكافل بين المشتركين، وأنه لا يُعد ربا لأنه قائم على أساس تبادل المنفعة والتضامن.

واستشهد الشيخ محمد كمال، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد..."، مؤكدًا أن التأمين يحقق هذا المعنى التكافلي في الواقع المعاصر.

وختم أمين الفتوى بالقول: "اطمئن واشترك في التأمين، المال الخارج منه جائز ولا حرج فيه".

