هيئة الدواء تطلق المرحلة الثانية من مشروع التسجيل الإلكتروني "eCTD"

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماع موسعا مع ممثلي شركة EXTEDO، برئاسة مارتن شميد، الرئيس التنفيذي ومدير العمليات لشركة cormeo، وشركة DAF، برئاسة المهندس حاتم قنديل، الرئيس التنفيذي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتطوير المنظومة الرقمية في قطاع الأدوية.

جاء الاجتماع في إطار جهود هيئة الدواء المصرية المتواصلة لدعم التحول الرقمي وتحديث نظام eCTD.

وشهد الاجتماع الإطلاق الرسمي للمرحلة الثانية من مشروع eCTD، مما يعكس التزام الهيئة بتطبيق أحدث المعايير الدولية وتطوير آليات تسجيل الأدوية بما يتماشى مع النظم العالمية.

كما تناول الاجتماع مناقشة سبل تطوير قواعد البيانات الدوائية، وتحديث آليات تسجيل وتتبع المستحضرات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التسجيل الإلكتروني وتحسين جودة الخدمات وتسريع إجراءات تداول المستحضرات داخل السوق المصري.

وأكد "الغمراوي"، التزام هيئة الدواء المصرية بتبني أحدث الحلول الرقمية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير قطاع الأدوية.

وأشار إلى أن مشروع eCTD v4 يمثل خطوة مهمة في عملية تسجيل الأدوية، وتعزز المرحلة الثانية من المشروع تطوير بنية تحتية رقمية متطورة قادرة على إدارة البيانات بكفاءة أكبر وزيادة الامتثال للمعايير الدولية، مما يسمح باتخاذ قرارات أسرع، ويعزز القدرة التنافسية لصناعة الأدوية المصرية.

وأكد ممثلو شركة EXTEDO، أن المرحلة الثانية من المشروع تتيح فرصة لتطبيق أحدث الحلول الرقمية العالمية في إدارة البيانات والوثائق الدوائية، مما يعزز دقة وسرعة عمليات التسجيل والموافقة والتتبع، ويمكّن العمل وفقًا لأعلى معايير الجودة والشفافية، وأكدوا التزامهم بتقديم الدعم الفني المستمر لضمان نجاح المشروع.

وأشادت شركة داف، بالدور الريادي لهيئة الدواء المصرية في قيادة التحول الرقمي، موضحة أن الهيئة تمكنت من تطوير منظومة التسجيل الإلكتروني وبناء بنية رقمية قوية، بما يرفع كفاءة العمل ويدعم الابتكار في إدارة البيانات الدوائية، مؤكدة استعداد الشركة لتقديم كافة أشكال الدعم لضمان استمرارية تطوير المشروع وتحقيق أهدافه.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، والعميد محمد طنطاوي مستشار رئيس الهيئة للتحول الرقمي، والدكتور يس رجائي مساعد رئيس الهيئة لشؤون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، والدكتور محمد الخطيب، رئيس الادارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتورة أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية، ود. وديان يونس رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية.

كما حضر من شركة EXTEDO، فابيو بوني مدير حسابات الهيئات التنظيمية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ومن شركة داف، الدكتور صفوت حمد مدير المشروعات، والدكتورة ندى يوسف مدير الجودة، والدكتورة إنجي علاء، المدير التجاري، وأيمن كمال مدير التخطيط.

ويعكس هذا التعاون التزام هيئة الدواء المصرية بتطبيق رؤية شاملة للتحول الرقمي في قطاع الأدوية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع مصر في مصاف الدول الرائدة في تطبيق الحلول الرقمية في الجهات التنظيمية والصناعة الدوائية.

