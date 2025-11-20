شراقي: تشغيل بعض توربينات سد النهضة وتدفق المياه نحو السد العالي

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن صور الأقمار الصناعية خلال الأيام الأخيرة، أظهرت تشغيل بعض توربينات سد النهضة العلوية بعد مرور أكثر من شهرين على الافتتاح.

وأضاف "شراقي"، عبر حسابه على فيسبوك: يتراوح إيراد النيل الأزرق بين 100-200 مليون م3/ يوم، طبقًا لقياسات وزارة الزراعة والري السودانية عند محطة الديم على الحدود مع إثيوبيا، علمًا بأن معدل الوارد إلى سد النهضة من بحيرة تانا وبعض الأمطار الخفيفة نحو 70 مليون م3/ يوم، والباقي من مخزون البحيرة الذي مازال مرتفعًا مقتربًا من 640 مترًا فوق سطح البحر، في حين أن التوربينين المنخفضين في حالة توقف تام منذ منتصف يوليو الماضي.

وتابع أستاذ الجيولوجيا: يبلغ المنصرف من سد مروى حوالي 350 مليون م3/ يوم، وتتدفق هذه المياه نحو السد العالي الذي يعمل بأعلى كفاءة سواء في التخزين أو التصريف اليومي طبقًا للاحتياجات المائية التي تنخفض نسبيًا في موسم الشتاء عنه في موسم أقصى الاحتياجات (مايو – أغسطس) والدخول في فترة السدة الشتوية (غالبًا أواخر ديسمبر - أوائل فبراير)، ومازال مفيض توشكى مغلقًا حتى اليوم 20 نوفمبر 2025، وقد نرى تغيرًا قريبًا، مع استمرار ارتفاع منسوب نهر النيل في مصر منذ سبتمبر الماضي.

