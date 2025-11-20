شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، رئيس كوريا الجنوبية وزوجته، وموافقة مجلس الوزراء على 11 قرارًا جديدًا، بالإضافة إلى منع بسمة وهبة وياسمين الخطيب من الظهور لمدة 3 أشهر.

الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان رئيس كوريا الجنوبية وزوجته

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينته، رئيس كوريا الجنوبية والسيدة قرينته.

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.



مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا جديدا.. تفاصيل

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.

وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها العاصمة الجديدة، بجميع برامجها ومستوياتها الدراسية.

منع بسمة وهبة من الظهور لمدة 3 أشهر

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور بسمة وهبة لمدة 3 أشهر من تاريخه.

منع ياسمين الخطيب من الظهور لمدة 3 أشهر

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور ياسمين الخطيب لمدة 3 أشهر من تاريخه.

علامة فارقة.. اكتشاف 225 تمثالًا من الأوشابتي بمنطقة صان الحجر الأثرية

توصلت البعثة الأثرية الفرنسية العاملة بمنطقة آثار صان الحجر (تانيس) بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور فريدريك بيريدو من جامعة السوربون، إلى اكتشاف أثري هام داخل إحدى المقابر الملكية الشهيرة بكنوزها، والتي تعود شهرتها إلى عام 1939 حين عُثر بها على مجموعة من أثمن الكنوز المعروفة باسم كنوز تانيس والمعروضة حالياً بالمتحف المصري بالتحرير.

عقب استقالة الدالي.. "الجبهة الوطنية" يكلف عبدالظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، تكليف الوزير محمد عبدالظاهر أمين أمانة العلاقات الحكومية بتسير أعمال الأمانة بمحافظة الجيزة بكافة الاختصاصات بدلاً من السيد اللواء كمال الدالي وذلك حرصاً على تسير أعمال الأمانة لحين تعيين أميناً للمحافظة؛ وذلك اعتبارًا من تاريخه.

غرفة السياحة تحذر: إلغاء برنامج الحج 2026 لمن لم يسدد -(تفاصيل)

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (294) لسنة 2025، موجهًا إلى الممثلين القانونيين لشركات السياحة بشأن الإجراءات التنظيمية الخاصة برحلات الحج السياحي لموسم 1447 هـ / 2026، وذلك في إطار الضوابط المعتمدة للموسم الجديد.

بحضور وزراء وشخصيات عامة وسياسية.. تشييع جثمان والدة وزير التموين بمسجد الشرطة

شهد مسجد الشرطة بالتجمع الأول ظهر اليوم حضورًا من قيادات الدولة والشخصيات العامة، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان والدة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي وافتها المنية صباح اليوم. وتمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر مباشرة، قبل أن ينقل الجثمان إلى مقابر الأسرة، حيث تستقبل الأسرة العزاء مساء الأحد بمسجد المشير طنطاوي.

