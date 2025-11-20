لمدة 9 ساعات.. قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدًا



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن انقطاع المياه عن مناطق "امتداد رمسيس(1-2)-منطقة المهمات- وزارة المالية- مستشفى الحميات- مستشفى الصدر-السكة البيضاء-جامعة الأزهر-استاد القاهرة- نادي الزهور- نادي مدينة نصر-الهيئة العامة للطرق والكباري".



كما أعلنت عن ضعف المياه بمناطق (مدينة التوفيق)، وذلك اعتبارًا من11 مساء الجمعة الموافق 21/11/2025 وحتى الساعة 7 صباح يوم السبت الموافق 22/11/2025 .



شركة مياه الشرب بالقاهرة تعلن أسباب الانقطاع



وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرًا لأعمال ربط تغذية الشبكة الداخلية لجامعة الأزهر بمدينة نصر على خط 600 مم بجوار سور الجامعة بشارع عبدالعزيز الشناوي.



وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.