أشاد الدكتور عاطف عبداللطيف، نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمدينة مرسى علم، بقرار وزارة السياحة والآثار المتعلق بتوسيع نطاق إنشاء الشقق الفندقية وشقق الإجازات.

وأكد "عبداللطيف"، أن الخطوة تمثل إضافة قوية للقطاع السياحي في مصر، وتساهم في تلبية الطلب المتزايد على الإقامة السياحية مع ارتفاع أعداد الزائرين خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة للوصول إلى استقطاب نحو 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن هذا النموذج من الإقامة يلقى رواجاً واسعاً بين السائحين العرب، خصوصاً من دول الخليج العربي الذين يفضلون السفر بصحبة أسرهم والإقامة في وحدات توفر المزيد من الخصوصية والمساحة.

وأضاف أن هذه الفئة من الزوار تأتي بأعداد كبيرة، مشيراً إلى أن متوسط فترة الإقامة للسائح الخليجي في مصر يتراوح بين 7 إلى 10 أيام، وهو ما يبرز أهمية التوسع في هذا النوع من المنشآت الفندقية.

وأشار نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، إلى أن الشقق الفندقية ستساهم بشكل واضح في تعزيز حركة السياحة الخليجية الوافدة إلى مصر خلال المواسم السياحية المقبلة، لافتاً إلى أهمية تكثيف الجهود الترويجية لهذا الشكل من الإقامة داخل الأسواق العالمية والمعارض السياحية، إلى جانب التعاون مع منظمي الرحلات الدوليين لجذب مزيد من الزوار.

وأكد ضرورة وضع معايير دقيقة لضمان جودة الخدمات المقدمة في هذه الوحدات، بما يشمل الالتزام بضوابط الأمن والسلامة ومستويات النظافة لتوفير تجربة سياحية مناسبة.

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء أمام السيسي وبوتين: بدأنا فعليًّا عصر الطاقة النووية في مصر

"الأوقاف" تنفي إصدار صكوك لتمويل تطوير العقارات بـ 30 مليار جنيه

حبس وغرامة.. "تشريعية الشيوخ" توافق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء