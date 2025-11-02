أكد الإعلامي عمرو أديب أن نجاح افتتاح المتحف المصري الكبير تجلى في معيارين أساسيين: اكتمال المشروع العملاق، ومرور اليوم التاريخي دون أي حوادث مرورية على الطرق من الإسكندرية إلى أسوان.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "لو تسألوني عن معايير النجاح بالنسبة لي.. لقد تحقق أهم شيء، مصر أنجزت متحفًا عظيمًا يضم 100 ألف قطعة أثرية، والحفل انتهى بشكل مبهر دون حدوث أي أخطاء جوهرية تذكر".

واستنكر مقدم "الحكاية" الهجوم على حفل افتتاح المتحف بالأمس، قائلاً: "ما هذا الذي تفعلونه فينا؟.. التغطيات الدولية أشادت بالحدث في حين انشغل البعض بانتقاد تفاصيل ثانوية مثل فستان مذيعة أو اهتزاز كاميرا، ده مش مهرجان".

وأضاف أديب: "الحدوتة كبيرة ومش سهلة، شغل الهوا صعب جدًا، ده مش فرح، الانتقادات الموجهة لمخرج حفل افتتاح المتحف غير منطقية، هوا اللي عمل حفل نقل المومياوات كان صيني مش مصري؟.. كام مرة شوفنا أخطاء وكوارث في حفلات افتتاح كأس العالم، بلاش نبقى زي معازيم الفرح ناكل ونتنأور".

وأكمل الإعلامي عمرو أديب: "كفاية تقطيع في الهدوم، ليه مش عايزين تفرحوا؟، ده لأول مرة نرى زيًا فرعونيًا صحيحًا في افتتاح المتحف، المقارنة بين إخراج موكب المومياوات وافتتاح المتحف غير منطقي، ده حمادة وده حمادة تاني".

وأكد أديب أن المتحف يمثل استثمارًا استراتيجيًا للأجيال القادمة، قائلاً: "المشروع معمول لأجيال قادمة بعد 50 سنة.. كنا نحفظ آثارنا في مخازن، والآن أصبحت في متحف عالمي".

وأكد أن المتحف سيسهم في زيادة الدخل السياحي، معرباً عن أمله في أن تصل أعداد السياح إلى 30-40 مليون سائح سنوياً، وداعياً إلى التوسع في البنية التحتية السياحية لاستيعاب هذه الأعداد المتوقعة.