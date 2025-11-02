أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير لم يكن مجرد حدث عادي، مشيرًا إلى أن هذا الحفل الضخم نجح في إبراز المكانة الحضارية لمصر كوجهة ثقافية رائدة، كما أكد للعالم أجمع حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد.

وأضاف هزاع، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي"، أن العرض البصري المذهل الذي قدمه المتحف يمزج بروعة بين الحضارة المصرية القديمة والحديثة.

وتابع: "لم يقتصر الأمر على عرض القطع الأثرية النادرة، بل شمل التصميم المعماري الحديث واستخدام أحدث تقنيات العرض والإضاءة والتفاعل، مما يضع المتحف كنموذج عالمي في سرد التاريخ بأسلوب معاصر يجذب جميع الأذواق".

ولفت الخبير السياحي إلى الأثر الاقتصادي الملموس للمتحف، مشيرًا إلى أنه سيسهم بشكل كبير في زيادة عدد الليالي السياحية بالقاهرة والجيزة.

وأوضح: "زيارة المتحف قد تستغرق يومًا كاملًا، خاصة مع ربطه بمسار سياحي متكامل يشمل متحف التحرير والحضارة والمتحف الإسلامي، بالإضافة إلى الممشى السياحي المؤدي إلى منطقة الأهرامات".

وأكد الدكتور حسام هزاع أن توقيت الافتتاح يتزامن مع تحركات مصرية مكثفة على الخريطة السياحية العالمية، مشيرًا إلى المشاركة القوية في معرض لندن السياحي بين 4 و6 نوفمبر، الذي يعد ثاني أكبر معرض سياحي في العالم، حيث سيكون المتحف المصري الكبير النجم الأبرز في الحملات الترويجية المصرية.

وأكد هزاع أن الصور العالمية التي التقطت خلال الافتتاح، خاصة تلك التي ظهر فيها الرئيس السيسي برفقة قادة العالم وهم يتجولون بين كنوز توت عنخ آمون، ستحدث نقلة نوعية في الصورة الذهنية للسياحة المصرية.