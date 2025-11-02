التنمية المحلية: تنفيذ 2800 نشاط لوحدات السكان بـ25 محافظة

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل دعم وبناء قدرات وحدات السكان بالمحافظات، بما يضمن تكثيف أنشطتها الميدانية وربطها بمحاور الاستراتيجية القومية للسكان 2030، وتحقيقًا لأهداف الدولة في تحسين الخصائص السكانية، وجودة حياة المواطنين عبر برامج التوعية والتمكين الاقتصادي والصحي والتعليمي.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض، لتقرير أعدته الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، حول أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر أكتوبر 2025 وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن وحدات السكان بالمحافظات نفذت خلال شهر أكتوبر 2800 نشاطًا على مستوى محافظات الجمهورية، استفاد منها نحو 228 ألف مواطن منهم 124 ألفًا بالوجه القبلي، و104 آلاف بالوجه البحري والمحافظات الحضرية والحدودية.

وأشارت إلى أن هذه الأنشطة استهدفت تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة وخفض نسب البطالة ومعدلات التسرب والأمية وزواج القاصرات، وتعزيز مساهمة المرأة في سوق العمل، ورفع الوعي بمفهوم الأسرة الصغيرة وقيمة التعليم والعمل.

كما استعرض التقرير، إنجازات وحدات السكان بالمحافظات في تنفيذ أنشطة دعم البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية منذ بداية العمل حتى أكتوبر 2025، حيث استفاد أكثر من 28.4 مليون مواطن مستفيد من خدمات المحور الخدمي، وبلغ عدد المستفيدين من المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي حوالي 2.6 مليون مواطن.

فيما استفاد أكثر من 575 ألف مواطن من أنشطة التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، بالإضافة إلى نحو 31 ألف مستفيد من محور التحول الرقمي.

وفي مجال ريادة الأعمال والشمول المالى لدعم التمكين الاقتصادي للشباب، أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى استمرار وحدات السكان في التدريب على ريادة الأعمال والشمول المالي، حيث دربت وحدات السكان حتى الآن نحو 89.7 ألف شاب وفتاة داخل 87 مركزًا من مراكز "حياة كريمة" في 15 محافظة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير حيث حققت وحدات السكان نسبة إنجاز بلغت 89% من المستهدف.

وأضافت منال عوض، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات العاملين في وحدات السكان، حيث بلغ إجمالي من تم تدريبهم منذ إنشاء الوحدة المركزية للسكان نحو 3070 متدربًا منهم 162 قيادة محلية من قوة العمل السكانية بالمحافظات.

من جنبها، أوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، أنها زارت محافظة مرسى مطروح لتدريب ورفع كفاءة العاملين بوحدة السكان بالمحافظة ومنسقيها بالمراكز والقرى على إدارة البرنامج السكاني بالمحليات، كما أجرت حوارًا مجتمعيًا مع 95 قيادة محلية وتنفيذية لتحديد موقف المحافظة السكاني والتنموي، وعمل حوار مجتمعي عن التنمية البشرية وأثرها على تحسين مستوى المعيشة بين السيدات والفتيات.

كما تم زيارة قافلة سكانية شاملة في إطار مبادرة مطروح الخير، حيث تم الانتهاء إلى عدة توصيات منها أهمية تعزيز التعليم الفني ودعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة في مطروح داخل منزلها، وتشجيع الإستمرار في التعليم حتى الجامعة للفتيات، وتكثيف الأنشطة التعليمية داخل المراحل الدراسية المختلفة وفصول محو الأمية لتحفيز الطلاب ورفع قدراتهم ومهاراتهم الذانية.

