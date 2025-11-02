شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

القاهرة أهم مدينة تستحق الزيارة.. تعليق من مسؤولة ألمانية على افتتاح المتحف الكبير

قالت فريدريكا زيفيرد، مديرة المتحف المصري ببرلين، إنه لا يوجد مكان آخر في العالم به كل هذا الكم من الآثار لحضارة واحدة، وأن جميع محبي المصريات والمتخصصين فيها حول العالم متحمسون لافتتاح المتحف الكبير وللاستفادة مما يضمه من آثار فريدة من نوعها.

25 صورة من الاحتفال الأسطوري لافتتاح المتحف الكبير بحضور الرئيس السيسي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت في حفل اسطوري المتحف المصري الكبير.

5 ملايين سائح سنويًا.. خطة حكومية لتعظيم العوائد الاقتصادية بعد افتتاح المتحف الكبير

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن خطة الحكومة لتعظيم العوائد الاقتصادية وجذب مزيد من السياح إلى مصر، وذلك بعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا اليوم السبت.

موعد فتح المتحف المصري الكبير للجمهور بعد افتتاحه رسميًا

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، المتحف المصري الكبير رسميًا.

الرئيس السيسي: المتحف الكبير صورة مجسمة تدل على مسيرة شعب كريم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المتحف المصري الكبير صورة مجسمة تدل على مسيرة شعب كريم وبنّاء للحضارات صانع للمجد معتز بوطنه.

الرئيس السيسي للعالم: اجعلوا من هذا المتحف منارة لكل من يحب الحياة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض كلها.

شيخ الأزهر يستقبل ملك بلجيكا ويناقشان سبل تعزيز حوار الأديان

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت بمقر مشيخة الأزهر، ‏الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، ضمن زيارة جلالته الرسمية لمصر لحضور مراسم افتتاح ‏المتحف_المصري_الكبير.‏

"هما ذات المصريين".. ماذا قال أحمد عز في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

قال المهندس أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز وأحد الشركاء الاستراتيجيين في مشروع افتتاح المتحف المصري الكبير، إن افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة لكل مصري في الأساس واستدعاء لحضارتنا التي هي منذ أكثر من 7 آلاف عام.

السيسى وقرينته يلتقطان صورة تذكارية مع الوفود المشاركة فى حفل افتتاح المتحف الكبير - (فيديو)

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن والسيدة انتصار السيسي قرينته، صورة تذكارية مع الوفود المشاركة فى احتفالية المتحف المصري الكبير.

الأحلام الكبيرة لا تولد بين ليلة وضحاها.. خالد العناني: عملي بالمتحف الكبير ألهمني النجاح باليونسكو

انطلق منذ قليل، الحفل العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة (٧٩) وفداً رسمياً، من بينهم (٣٩) وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

عبدالحكيم عبدالناصر: والدي رفض عروض السلام المنفردة لإيمانه بمبدأ إزالة آثار العدوان

كشف عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل، كواليس أيام نكسة يونيو 1967 وخطاب التنحي في التاسع من يونيو، وما تلاها من أحداث أعادت تشكيل المشهد السياسي.

العظمى بالقاهرة 29 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وزير السياحة: المتحف الكبير سيجذب 5 ملايين زائر سنويًا بعد افتتاحه

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير، سيكون عامل جذب كبير للنهوض بالسياحة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المتحف سوف يجذب 5 ملايين زائر سنويًا بعد افتتاحه التاريخي اليوم.

