كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 7 نوفمبر 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الأحد وغدًا الإثنين سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري تمتد إلى مناطق متفرقه من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء بداية من الإثنين 3 نوفمبر وحتى الخميس 6 نوفمبر.

اقرأ أيضا:

رحلة عاطفية عبر مسارين.. التفاصيل الكاملة لتصميم قاعة توت عنخ آمون

25 صورة من استقبال مطاري "سفنكس" و"القاهرة" رحلات الوفود المشاركة في افتتاح المتحف الكبير