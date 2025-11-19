محفظة إلكترونية أو فيزا.. خطوات شحن عداد الكهرباء من الهاتف

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر الخطوات التي يجب أن يقوم بها المشتركون لشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع، والذي يتم شحنه عبر الكروت من الموبايل.

الشحن عبر الهاتف

وحددت الشركة، عبر منشور على صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك إجراءات يتبعها مستخدمو عداد الكهرباء مسبوق الدفع للشحن من الموبايل، من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذي يدعم خاصية الـNFC، والتي تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول؛ سواء من رصيد المحفظة الإلكترونية أو بكروت الفيزا، كالتالي:

كيفية تغيير كارت الشحن القديم

- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها، وتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc.

- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد، وبالتالي خاصية NFC.

- تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه "جلوبال" أو تحميل تطبيق الكهرباء، خالص وفوري، لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store .

- قُم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول، لقراءة البيانات.

- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

- استمرار وضع كارت الشحن في ظهر الهاتف المحمول.

- اختار شحن العداد، وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا، ثم اضغط توجه بالدفع، مع استمرار وضع كارت الشحن في ظهر الهاتف المحمول.

- قُم بإدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.

- وبعض الأنواع يمكن تفعيلها بعد تغيير الكارت بآخر حديث.

