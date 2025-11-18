كتبت: نور العمروسي

أطلقت منصة كاريرها Carerha المنصة الرائدة في تمكين المرأة وتأهيلها لسوق العمل في مصر والشرق الأوسط النسخة الرابعة من قمة HERizon 2025 التي أقيمت في مجرة بمدينة الشيخ زايد كأكبر منصة مهنية لدعم النساء من خلال توفير فرص حقيقية لمشاركتهن الفاعلة في سوق العمل والدخول لمجال ريادة الأعمال.

جاء ذلك برعاية المجلس القومي للمرأة و وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وحضر القمة هذا العام أكثر من 6000 شخص وأكثر من 20 راعي وشريك واستهدفت جميع مراحل مسيرة المرأة المهنية من الطالبات والخريجات الجدد إلى رائدات الأعمال والقيادات النسائية من خلال مجموعة من الجلسات وورش عمل الإرشاد المهني التي ركزت على تعزيز مشاركة المرأة في القطاعات غير التقليدية مثل التكنولوجيا والعقارات وريادة الأعمال الخضراء وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مسارات عمل ميسرة ومتاحة للنساء بالإضافة إلى تعزيز الإرشاد والتوجيه بين الأجيال المختلفة لنقل الخبرات والمعرفة ودعم بيئة عمل مرنة تحقق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية مع توفير مساحات عملية لعرض وبيع منتجات رائدات الأعمال وتمكينهن من الوصول إلى أسواق جديدة.

وفي هذا السياق صرحت جيسي رضوان المؤسس والمدير التنفيذي لشركة كاريرها قائلة:"نسعى من خلال Carerha Summit إلى تمكين كل إمرأة في مصر من استكشاف فرصها المهنية وتزويدها بالمعرفة والمهارات والخبرات التي تحتاجها للنجاح في بيئة عمل مرنة وشاملة. نؤمن بأن تمكين المرأة ليس هدفًا مؤقتًا بل مسؤولية مجتمعية واقتصادية ترتبط بالاستدامة والتنمية نحن نعمل بلا كلل لإعادة النساء إلى سوق العمل بعد فترات الانقطاع سواء بسبب المسؤوليات الأسرية أو التحديات المهنية لنضمن لهن فرصًا عادلة ومتساوية من خلال برامجنا ومؤتمراتنا نحرص على خلق بيئات عمل تمكّن النساء من التقدم وتحقيق طموحاتهن في مجال ريادة الأعمال وتوفير منصات حقيقية لبناء مسيرات مهنية مستدامة تساهم في تعزيز الإقتصاد الوطني وتقوية المجتمع بأسره".

وأتاح المؤتمر أكثر من 200 فرصة عمل بجانب توفير لقاءات وحوارات خاصة مع نخبة من القيادات النسائية البارزة في مختلف القطاعات بالإضافة إلى توفير فرص للتواصل المباشر مع المشاركات لإستكشاف الفرص ومعالجة التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

قدّمت القمة للمُشاركات فرصًا لاستكشاف أحدث الاتجاهات في سوق العمل بما في ذلك التكنولوجيا وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي إلى جانب تعليمهن كيفية إدارة المشروعات وبناء العلامات التجارية، مع التركيز على تعزيز الإرشاد بين الأجيال وتمكين النساء من تطبيق المعارف المكتسبة عمليًا في مساراتهن المهنية.

جدير بالذكر أن كاريرها تأسست في عام 2018 كمبادرة على فيسبوك باسم Hire Super Mama وقدمت الدعم والمساعدة لأكثر من 60 ألف سيدة منذ تأسيسها أغلبهن أمهات يبحثن عن فرص عمل مرنة تحولت Hire Super Mama من مجرد مبادرة إلى شركة Carerha في عام 2020 وأطلقت أول منصة إلكترونية متخصصة في توظيف السيدات في مصر والشرق الأوسط لتكون حلقة وصل بين النساء الباحثات عن فرص عمل مرنة والشركات الباحثة عن كفاءات نسائية مؤهلة بما يعزز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل

ومنذ 2022،

أطلقت كاريرها سلسلة فعاليات سنوية عبر مؤتمر مسارها المهني للسيدات ناقشت خلالها قضايا مثل التوازن بين الحياة العملية والأسرية الوظائف المرنة وتوفير منصات للسيدات لإستكشاف تطلعاتهن المهنية حيث حضر أكثر من 19,000 سيدة على مدار جميع الفعاليات السابقة.