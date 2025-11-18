كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، عن مفارقات كبيرة في ما سمَّاه "الهندسة السياسية" التي هيمنت على الانتخابات البرلمانية الحالية.

وقال الجلاد، خلال مقطع مصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في الانتخابات دي شُفنا مصطلحات جديدة تمامًا؛ زي الهندسة السياسية، والموالاة، وإحنا ما كانش عندنا حاجة اسمها الموالاة خالص في الانتخابات".

وأكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن مصطلح "الهندسة السياسية" الذي ظهر لأول مرة بهذا الوضوح في الانتخابات الحالية، كشف عن صفقات انتقال حر غير مسبوقة بين المحافظات.

وقال الجلاد إن نحو 50 مرشحًا على "القوائم" تم نقلهم إلى دوائر لم يروها من قبل، مشيرًا إلى أن النائب سليمان وهدان انتقل من بورسعيد إلى الشرقية، ثم إلى الإسماعيلية فقط؛ لأن القائمة في الإسماعيلية كانت تضم 3 سيدات ولم تعجب الشارع، فتم تبادله مع دينا البعلي، ونُقل إلى الشرقية.

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، أن النائب مصطفى بكري، الذي ظل 4 دورات نائبًا تاريخيًّا عن حلوان، أصبح فجأة مرشحًا عن الجيزة على القائمة الوطنية!

وأشار الجلاد إلى أن هذه التبديلات والتوافيق ليست انتخابات تعبر عن إرادة شعبية؛ بل عملية توزيع مقاعد بعيدة تمامًا عن الدائرة والمواطن الذي من المفترض أن يختار ممثله.

وتابع رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام بأن القائمة الوطنية نجحت بالتزكية من اليوم الأول بـ284 نائبًا؛ أي نصف البرلمان تقريبًا، دون منافسة حقيقية.

وأكد الجلاد أن هذا الأمر أثار غضبًا واسعًا؛ حيث أعلنت النائبة نشوى الديب انسحابها من دائرة إمبابة، دفاعًا عن الديمقراطية الحقيقية وتكافؤ الفرص، حسب ما قالت، معتبرةً أن الشفافية غائبة تمامًا.

وأوضح الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أصدر بيانًا في اليوم الثاني بشأن رصد مخالفات جسيمة ودعاية وهدايا وتجاوزات.

وأشار رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام إلى أن حزب مصر أكتوبر بقيادة جيهان مديح، أعلن رفضه النتيجة عمليًّا، مؤكدًا أن هذه الاعتراضات من أحزاب وشخصيات عامة تؤكد أن المشهد لم يعد يُحتمل.

https://www.facebook.com/share/v/16Qdyx6veH/?mibextid=wwXIfr

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

الإجراءات الجنائية.. تعرف على أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة

تعرف على ضوابط حصول العامل على مقابل نقدي نظير رصيد إجازاته