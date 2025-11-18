

شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:



هل تؤجل الطعون انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان؟



أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الطعون المقدمة على المرحلة الأولى لن تؤثر أبدًا على موعد انطلاق المرحلة الثانية.









مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين



أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن متابعة ما جرى في الانتخابات خلال المرحلة الأولى ورصده لبعض المخالفات؛ يمثل خطوة تاريخية واستجابة سريعة لإرادة الشعب.









كامل الوزير: السيسي قال لنا بالنص "ألغوا كل الانتخابات لو مش هتعبر عن إرادة الناس"



أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا تمامًا منذ يومين في اجتماع مع الوزراء.









الزراعة: دعم الأسمدة تجاوز 45 مليار جنيه.. و350 ألف طن احتياطي في الجمعيات



أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تدعم الأسمدة للمزارعين بأكثر من 45 مليار جنيه سنويًا.









مجدي يعقوب: أرغب أن يذكرني الناس كإنسان عادي كرّس حياته لخدمة البشر



أكد السير مجدي يعقوب أنه يتمنى أن يتذكره الناس كإنسان عادي تفانى في خدمة الإنسانية فقط.









مونيكا مجدي: سر نجاح حملتي يكمن في الاقتراب الحقيقي من المواطنين



أكدت مونيكا مجدي، مرشحة مجلس النواب عن دائرة المطرية، أن سر نجاح حملتها يكمن في الاقتراب الحقيقي من المواطنين.









مونيكا مجدي: الناس بتقولي إحنا مكنّاش بننزل الانتخابات.. بس هننزل عشان خاطرك



أكدت مونيكا مجدي، مرشحة مجلس النواب 2025 في دائرة شبرا وروض الفرج وبولاق أبو العلا، أنها تحصد محبة المواطنين في الشارع، مشيرة إلى أن المواطن يطمئن لها لأنها تشاركهم مشاكلهم اليومية وتتفهم معاناتهم، قائلة: "لما لقوا حد منهم بيتكلم عنهم بيدعموه، بيقولولي محدش غيرك هيمثلنا".









"الزراعة" تعلن موعد تصدير البرتقال المصري -(تفاصيل)



كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء موسم تصدير البرتقال المصري، للموسم الجديد 2025/2026 في الخامس عشر من ديسمبر المقبل.









أجواء خريفية وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.





