مونيكا مجدي لمصراوي: "عايزه أخدم الناس والشو الإعلامي ليس هدفي"

كتب- عمرو صالح:

11:28 م 17/11/2025

مونيكا مجدي مرشحة مجلس النواب

ردت مونيكا مجدى، المرشحة لمجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج وبولاق أبو العلا، على ادعاءات ترشحها لانتخابات مجلس النواب واستخدامها البسكلتة والميكرفون للتجول بين أهالي دائرتها بهدف الشهرة والشو الإعلامي.

وقالت "مونيكا"، لمصراوي إن قرار ترشحها لانتخابات مجلس النواب نابع من ثوابت ضميرها المجتمعي لخدمة أهالي دائرتها والعمل على حل كافة المشكلات التي تواجههم خلال رحلة حياتهم اليومية، مؤكدة على أنها لا تهدف لأي شو اعلامي: "لو كنت عايزه أعمل شو إعلامي كنت عملته وأنا قاعدة في بيتنا".

وأضافت "مونيكا"، أن قرارها بالتجول بالبسكلتة بين أهالي دائرتها جاء لتسهيل عملية التواصل بينها وبين الجماهير والأهالي كلهم بيشجعوني.. وربنا يقدرني وأكون عند حسن ظنهم بيا".

وأوضحت مونيكا أنه في حال فوزها بالانتخابات ستعمل على تشكيل فرق من الشباب بمختلف ضواحي الدائرة لرصد أي مشكلات قد يتعرض لها الأهالي والعمل على حلها.

مجلس النواب مونيكا مجدي انتخابات مجلس النواب 2025 دائرة شبرا

